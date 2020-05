RETE FERROVIARIA : SODDISFAZIONE DEL PSI CASERTA PER AGGIORNAMENTO DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA

*COMUNICATO STAMPA*

L’Ottava commissione del Senato (Infrastrutture e lavori pubblici) ha approvato il parere sull’aggiornamento del contratto di programma 2017/2021 della Rete Ferroviaria. Le risorse in aggiunta ammontano a circa 15 miliardi, dei quali 6,7 sono destinati a investimenti per garantire la connettività sulle principali direttrici e 1,7 per l’ammodernamento tecnologico.

Tra gli interventi che ha supportato la rappresentata parlamentare del PSI , per il finanziamento in Campania ci sono lo studio di fattibilità per soluzioni alternative al collegamento Aversa/Santa Maria CV.

Grande soddisfazione viene espressa dalla Federazione di Caserta, per l’attenzione che il PSI nazionale , sotto la leadership del segretario nazionale, On.Enzo Maraio, sta’ mostrando per “Terra di Lavoro”, come per le tante realtà della nostra Regione.