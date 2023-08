RETI IDRICHE E FOGNARIE, LA REGIONE STANZIA 62 MILIONI DI EURO PER EFFICIENTARE I SISTEMI IDRICO-FOGNARI DI 13 COMUNI CASERTANI. ECCO L’ELENCO

La Giunta regionale della Campania, presieduta da Vincenzo De Luca, ha stanziato 62 milioni di

euro in favore di 14 progetti per l’efficientamento delle reti idriche e fognarie a servizio di ben 13

comuni della provincia di Caserta.

Ad annunciarlo Giovanni Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente,

Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, che ha seguito da subito l’iter

di approvazione e finanziamento dei diversi interventi progettuali.

“Si tratta dell’ennesima prova di grande attenzione per la nostra provincia. Con 62 milioni di euro,

saranno possibili interventi strategici fondamentali per contrastare la dispersione idrica ed

efficientare la rete dei sotto-servizi. Adesso i Comuni dovranno procedere rapidamente e nel

rispetto dei cronoprogrammi che vincoleranno i finanziamenti. L’intervento della Regione

Campania consente che la spesa per sostenere questi importanti lavori pubblici, non ricada sulle

tariffe e, dunque, sui cittadini. E non è altro che l’inizio. In provincia di Caserta, d’intesa con i

sindaci e gli amministratori locali, stiamo predisponendo un moderno e competitivo parco-progetti

che candideremo a valere sulle prossime fonti di finanziamento. Un ringraziamento al Governatore

Vincenzo De Luca e al vice presidente con delega all’Ambiente, Fulvio Bonavitacola, per questa

ulteriore importante risposta data alla provincia di Caserta”, dichiara soddisfatto Zannini (De Luca

Presidente).