Per Zagaria revoca degli arresti domiciliari

Rischia la revoca della detenzione domiciliare Pasquale Zagaria, fratello del boss Michele, entrambi esponenti di spicco dei Casalesi.

Pasquale Zagaria aveva ottenuto gli arresti domiciliari nel bresciano, dove vive la sua famiglia, dal Tribunale di sorveglianza di Sassari.

E cosi’, dopo le polemiche sorte in seguito alle scarcerazioni eccellenti, adesso si parla di ritorno in carcere dei boss.

Nei giorni scorsi, del resto, le porte del carcere si sono riaperte anche per il boss della mafia Antonino Sacco.

La ragione è che ora il Dap ha trovato posto per lui in un’unità ospedaliera di medicina protetta, quella di Belcolle, che fa parte della casa circondariale di Viterbo. Zagaria ha un tumore ed era stato scarcerato una volta constatata l’impossibilità di fargli proseguire il percorso terapeutico di cui ha bisogno in una delle strutture sanitarie della Sardegna e dopo che il tribunale di sorveglianza aveva chiesto inutilmente al Dap di poterlo trasferire in un altro istituto. Ora la struttura è stata trovata. La notizia è stata comunicata ai magistrati, che in base al decreto del governo, devono rivalutare se confermare o meno il loro provvedimento.