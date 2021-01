Revocata la ‘zona rossa’ a Presenzano ma la chiusura scuole è prorogata

PRESENZANO (CE) – Il Sindaco della città di Presenzano, comune della provincia di Caserta di 1.801 abitanti in Campania, ha revocato l’ordinanza per quanto concerne la red zone, il piccolo comune infatti era in zona rossa. Questo in breve quanto accaduto: il primo cittadino, Andrea Maccarelli, ha revocato come già precisato la zona rossa in quanto sembra vi sia stata una diminuzione dei contagi.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino “La situazione sembra rimettersi sul binario della normalità – fa sapere Maccarelli – Sono state settimane difficili, dove ognuno di noi ha dovuto fare ulteriori sacrifici. Ma è venuto fuori il forte senso di identità di questo popolo ma ne stiamo uscendo con grande senso di responsabilità”.

Il comune della provincia di Caserta, pertanto torna ad essere ‘zona gialla’, come peraltro la maggior parte dei comuni della Campania, lo stesso sindaco però ha annunciato che nella prossima ordinanza è intenzionato a prorogare la chiusura di tutte le scuole della città di ogni ordine e grado, sino al 14 febbraio.