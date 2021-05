[Integrazione] Riapertura Biblioteca, la voce di Combo: “Noi pronti a fare la nostra parte”

CASERTA – “Siamo pronti a dare il nostro contributo e a collaborare per far sì che la struttura riapra nel migliore dei modi e nel più breve tempo possibile“.

Con queste parole si chiude il comunicato diramato questa mattina da Combo, Comitato Biblioteca Organizzata, per sollecitare l’amministrazione della città alla riapertura della Biblioteca Comunale “A.Ruggiero” di Caserta.

La struttura, chiusa al pubblico dallo scorso novembre, non ha più riaperto nonostante le ormai quattro settimane trascorse dalla Campania in zona gialla: un generale “ritorno alla normalità”, favorito da una decisa discesa della curva pandemica, che “rende possibile la riapertura della Biblioteca”. Proprio per questo motivo il Comitato, anche a fronte delle tante richieste degli studenti, ha lanciato un nuovo appello confermando la piena disponibilità a collaborare per l’obiettivo, ringraziando l’assessora alla Cultura Lucia Monaco per la grande disponibilità al confronto dimostrata.

Questo ulteriore passo del Comitato non è che l’ultimo di una lunga serie: già nelle scorse settimane sono stati effettuati degli interventi di manutenzione per favorire l’agognato ritorno nelle aule studio.