Riapre il Gambrinus caffè di Napoli

E’ riaperto il caffè Gambrinus di Napoli, il Bar vicino la storica piazza del Plebiscito, dall’ otto febbraio dalle ore 7 i napoletani e non soltanto, potranno di nuovo sorseggiare un caffè e mangiare una sfogliatella seduti ai tavolini del Gambrinus in Piazza Trieste e Trento. Lo storico caffè, protagonista anche di alcune puntate del ‘Commissario Ricciardi’, riapre infatti dopo tre mesi e lo fa per dare un segnale positivo alla città, ormai da un anno alle prese con l’emergenza covid e l’assenza di turisti.