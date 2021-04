Riaprono le scuole di Macerata Campania fino alla prima media

Macerata Campania. A partire da domani riapriranno tutte le scuole del comune di Macerata fino a quelle secondarie di primo grado. Lo ha annunciato poco fa il sindaco Stefano Cioffi sul proprio profilo Facebook,generando non poche polemiche nella comunità.La decisione infatti lascia perplessi i tanti genitori che, proprio in queste ore, si erano organizzati in maniera formale per chiedere il prolungamento della dad per i loro figli. Tuttavia, trattandosi di disposizione governativa,l’ente comunale non ha potuto decidere diversamente, avendo il decreto Draghi tolto ai presidenti di regioni ed ai sindaci qualsiasi possibilità di opporsi.

Intanto,da ieri, si è aperta in Campania la campagna di prenotazione del vaccino per gli over 60, alla quale potranno aderire tutti i cittadini campani utilizzando la apposita piattaforma regionale. “Dobbiamo blindare i nostri anziani e le categorie più vulnerabili, ai quali rinnovo l’invito a prenotarsi per la somministrazione del vaccino” dice il sindaco Cioffi che esorta i cittadini a fare un ulteriore sforzo per uscire quanto prima dal tunnel e vedere finalmente la luce.