Riaprono oggi le attività mercatali a Capua

Il Sindaco di Capua, Luca Branco, con ordinanza n. 77 del 23 maggio 2020 ha disposto che in 25 maggio 2020 la ripresa delle attività mercatali per le categorie merceologiche di generi alimentari e non alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti della puntuale osservanza delle misure. L’orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e le attività mercatali dovranno terminare alle ore 14,00; Gli operatori possono accedere all’area di mercato esclusivamente dal varco Lazzaro di

Raimo, dalle ore 7,00 alle ore 8,00; il varco di uscita è in Via Napoli; l’accesso all’area mercatale avverrà sotto la sorveglianza del Comando di Polizia Locale; Sono consentite le attività di spunta dei soli operatori già frequentanti l’area mercatale, i quali saranno collocati sui posteggi indicati dagli operatori preposti; I banchi di vendita devono essere allestiti ad una distanza di almeno 2 (due) metri l’uno dall’altro; Ogni operatore si deve dotare dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, e deve altresì mettere a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per la detersione delle mani nonché guanti “usa e getta”; Ogni operatore deve delimitare con nastro, gesso o altro mezzo il posizionamento dei clienti in modo da garantire che la distanza tra operatore e il cliente sia sempre di 1,00 mt; Ogni operatore deve delimitare con nastro o altro mezzo lo spazio intercorrente tra il proprio banco e quelli limitrofi in modo da interdire l’accesso al mercato attraverso detti spazi; Ogni cliente deve essere munito dei prescritti dispositivi di protezione individuale, quali guanti e mascherine, deve mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e deve altresì trattenersi all’interno dell’area mercatale per il tempo strettamente necessario agli acquisti; Ogni cliente deve seguire e rispettare il percorso unidirezionale prestabilito, pertanto non è consentito l’incrocio tra gli utenti; All’interno dell’area mercatale rimane in vigore il divieto di creare assembramenti e affollamenti; II numero massimo di clienti ammissibili nell’area di mercato è di n. 200; Saranno sospese le attività di vendita da parte dell’Autorità competente, in loco, e

ordinato lo sgombero dell’area mercatale, nel caso in cui si verificasse, all’interno della

stessa, il mancato rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Inoltre, gli operatori sono tenuti a far rispettare il distanziamento sociale di un metro e di vietare eventuali assembramenti. Essi dovranno anche igienizzare i propri prodotti ed usare mascherina e guanti. I clienti, a loro volta, dovranno distanziarsi di almeno un metro dagli altri ed indossare guanti e mascherine.