Riccardo Matos firma è un nuovo calciatore della Casertana

In questi minuti la Casertana ha fatto sapere di aver trovato un accordo con Riccardo Matos. L’attaccante arriva in prestito dall’Ascoli. Questo il comunicato:” La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Manuel Pinho Matos,più semplicemente conosciuto come Ricardo Matos. L’attaccante classe 2000 arriva dall’Ascoli a titolo temporaneo. Portoghese, cresciuto con il Benfica dai 7 ai 19 anni, per poi approdare in terra marchigiana nell’agosto del 2019.

“Sono felicissimo ed orgoglioso che la Casertana abbia riposto in me tanta fiducia – ha commentato Matos al suo arrivo all’ombra della Reggia – E’ una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità. Sono qui per aiutare la squadra e divertirmi giocando. Il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. La Casertana ha già dato un segnale, facendo capire con gli ultimi risultati che è sulla strada giusta. Sono un attaccante che ama avere il pallone tra i piedi, giocare, fare gol. Non sono certo uno che sta lì in attesa che arrivi un pallone giocabile. Sono dinamico ed amo sempre essere nel vivo dell’azione”.