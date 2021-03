Riccardo Villa verso una politica di concretezze. Le dichiarazioni esclusive per Belvedere News.

Riccardo Villa, candidato come consigliere comunale alle prossime elezioni amministrative 2021, ha rilasciato per Belvedere News una dichiarazione esclusiva riguardante la sua visione sul Centro-destra e su quanto necessiti alle sue schiere per portare a casa la vittoria alle prossime elezioni.

“In questa iniziale campagna elettorale si sta vedendo un po’ di tutto. Negli ultimi mesi sponsorizzati dal nostro caro sindaco si sono aperti e dico “solo aperti” innumerevoli cantieri sparsi ai quattro angoli di Caserta.

Nessuno di quei cantieri ha una data di fine lavori. Aprire cantieri é cosa buona e giusta ma portarli a termine e tutt’altra cosa.

E mentre i partiti di opposizione e non, si perdono in chiacchiere ed in info point c’è chi fa incetta di voti e piaceri.

Per rendere Caserta più consapevole e ancora più credibile abbiamo bisogno di idee per mettere in moto il futuro. E di idee a Caserta se ne vedono ben poche, c’è chi fa politica alla vecchia maniera contando voti e poltrone, chi si annovera la saccenza della cultura e chi si perde in giochi da tavolo.

La ricetta è una sola per il centro destra e le civiche vicine. Bisogna schierare già da subito una squadra forte con un candidato sindaco e un quartetto di persone per affiancarlo… e puntare già da ora a contrastare la vecchia politica.

Una squadra formata cosi: 1) un alto profilo di sindaco (con capacità oratorie eccelse e grande comunicatore. 2) un legislatore (che conosce le leggi e sguazza bene tra i meandri del comune) 3) un guastatore (che attacca tutto e tutti e sa di tutto di più 4) un risolutore (che da una soluzione a tutto e a tutti i guai fatti dalla precedente legislazione) 5) un Tecnico (che quantifica tutto e rende possibili le soluzioni).

Bisogna ora fare le cose, perché domani potrebbe essere già tardi…”