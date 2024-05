Ricco evento dedicato alla Regina delle Due Sicilie Maria Cristina.

Un evento dedicato alla Regina delle Due Sicilie Maria Cristina si svolgerà Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 18 al Belvedere di San Leucio. Questo evento cade a dieci anni dalla beatificazione di Maria Cristina: la regina santa di San Leucio”. ⚜️⚜️⚜️ L’evento è organizzato in collaborazione dal Comune di Caserta , dalla Pro loco Real Sito di San Leucio, dal Centro Studi della Provincia di Caserta “Antica Terra di Lavoro” e da Alleanza Cattolica . Oltre ai saluti istituzionali di Carlo Marino, Sindaco di Caserta, interverranno la responsabile del Belvedere, Ezia Cioffi , il Presidente della Pro Loco Real Sito di San Leucio, Domenico Villano , l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra . Seguiranno gli interventi storici del vicepresidente del Centro Studi della Provincia di Caserta, Tommaso Tartaglione , che relazionerà su “Il regno di Ferdinando e Maria Cristina. L’esempio napoletano”, di Padre Carlo D’Amodio , ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli e Caserta sul processo di beatificazione della regina, e del giornalista, Antonio Casertano , che ha condotto studi sul culto della Madonna delle grazie che unisce le comunità di San Leucio e Vaccheria. Sarà presentata, poi, dall’artista Vito Riccardi la sua opera su Maria Cristina. Concluderà il dott. Domenico Airoma , Procuratore della Repubblica di Avellino e reggente nazionale vicario di Alleanza Cattolica. Le relazioni saranno intervallate da scene teatralizzate con costumi d’epoca sulla vita della regina a cura dell’associazione Be Time Università del Tempo libero, e al termine del ricco evento, non mancherà un momento ludico e distensivo con un brindisi offerto nel giardino a cura della Pro loco. La regina Maria Cristina era figlia minore di Vittorio Emanuele I di Sardegna e dell’arciduchessa Maria Teresa d’Asburgo-Este, nacque il 14 novembre 1812 a Cagliari, dove si era trasferita la corte, essendo Torino capitale del regno di Sardegna occupata dalle truppe francesi. Nel 1830 all’età di 18 anni venne fidanzata al Re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone con cui si sposò il 21 novembre 1832 nel santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta a Genova. La Baronessa Olimpia Savio, la descrive nelle sue memorie così: “La principessa Cristina era bella, d’una bellezza seria e soave, alta di statura, bianca di carnagione, due grosse onde di ciocche brune inanellate ornavano poeticamente quel volto, pallido, illuminato da due grandi occhi espressivi”. Maria Cristina era una fervente cristiana, ben voluta da tutti, trascorse la sua vita in favore dei bisognosi con azioni di bontà verso i poveri e gli ammalati. La Regina santa come veniva definita, però a seguito del parto per dare alla luce il figlio Francesco morì ad appena 24 anni. Re Ferdinando II si attivò presso la chiesa iniziando il processo di beatificazione dell’amata consorte, che venne proclamata venerabile Il 10 luglio 1859. Papa Francesco il 2 maggio 2013 autorizzò la promulgazione del miracolo attribuito Maria Cristina e il 25 gennaio 2014 si tenne il rito di beatificazione presso la chiesa di Santa chiara di Napoli ove è sepolta.