Ricco medagliere per “L’Accademia dei Talenti” ai campionati italiani di Rimini

Maddaloni – Torna a far parlare di sè L’Accademia dei Talenti, scuola di ballo di Maddaloni, per il ricco medagliere e le tante qualificazioni ottenute delle sue ballerine e ballerini nelle varie categorie ai campionati italiani FIDESM 2024 svoltisi a Rimini dall’8 al 20 luglio.

L’ Accademia dei Talenti diretta dai maestri Luana di Lillo ed Ernesto Capalbo, storica scuola di ballo maddalonese, negli anni è cresciuta, diventando punto di riferimento soprattutto per il ballo latino e sono sempre più i giovani allievi che raggiungono traguardi importanti, dando lustro alla scuola e alla città.

Il bel risultato di Rimini è la conferma del lavoro che si svolge della scuola, con passione professionalità.

Quest’anno, in questa prestigiosa competizione nazionale, le medaglie e i podi riguardano di verse specialità

Per il Latin Style assolo Maria Pia Ignarra categoria 16/18 cl B si è posizionata decima su 185 atlete provenienti da tutta Italia mentre Giulia Carangelo per gli Under 21 cl A è arrivata ad un passo dalla finale.

Il gruppo LATIN DREAM porta a casa ben due medaglie: argento Sincro latin e bronzo coreografico latin.

Tre gli atleti del gruppo : Maria Pia di Nuzzo, Michele suppa, Americo Nobile, Alba Guzzo, Francesca Pia Della Valle, Maria Pia Ignarra, Asia Paracuollo, Chiara Tagliafierro, Sabrina Brando, Giada Pettorossi, Teresa Bucciero, Elisa De Luciae Rosa Vertuccio.

Inoltre le tre coppie di rilievo della scuola portano a casa due podi e una finale: finale per Cristian Barbato e Giada Tagliafierro nella categoria 12/13 b2 danze latine, medaglia di bronzo per Giulia Carangelo e Michele Suppa per la categoria Under 21 danze latine e medaglia d argento titolo di vice campioni italiani per Menaly Pascariello e Vincenzo de Siena per la categoria 12/13 B1 danze latine .

Ancora, diverse sono state le atlete che hanno partecipato come soliste al campionato alla loro prima esperienza ed è andata più che bene anche per loro: Di Lillo Luisa, Mastroianni Benedetta, Cupito Teresa, Vertuccio Erica, Vertuccio Emilia, Monteforte Fatima, Valentino Elisabetta, Cicia Diamante