Ricercato per gravi reati fermato dalla Polizia di Maddaloni

Maddaloni – Gli agenti del Commissariato di Polizia di Maddaloni hanno fermato, durante le attività di controllo del territorio, un soggetto pericoloso, con una serie di precedenti. ricercato su tutto il territorio nazionale.

A.M., classe 1974, di nazionalità algerina, residente a Napoli con precedenti per violenza, maltrattamenti familiari e tentato omicidio, si trovava nel territorio di competenza degli uomini del dott. Giaquinto, che lo hanno fermato, identificato e prontamente condotto in un centro di accoglienza immigrati dove sarà sottoposto a processo per essere espulso dal territorio italiano.

Un altro duro colpo alla criminalità da parte del commissariato di Maddaloni, che, in seguito al cambio ai suoi vertici con l’arrivo del vicequestore aggiunto il dott. Francesco Giaquinto, stanno rendendo sempre più difficile la vita ai malviventi che popolano il territorio sotto la loro giurisdizione.