Ricette false : I Legali di Maddalena Corvino respingono ogni accusa e minacciano querela

Duole constatare il perdurante attacco alla persona della professoressa Maddalena Corvino da parte di Cronache di Caserta per ragioni di cui è difficile comprendere il fine” si legge nel testo. I legali dell’ex Assessore Corvino contraddicono il giornale sulla notizia pubblicata stamattina , precisando che “l’imminente rinvio a giudizio non riguarda la persona della professoressa Corvino, in quanto la sua posizione è stata stralciata e verrà certamente archiviata essendo la stessa completamente estranea ai fatti.

L’articolo di a cui facciamo riferimento è “Ricette false, 9 a rischio processo”, in cui, a dire dei legali, vengono riferite notizie non vere, precisando che “nell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare non vi è il nome della nostra assistita, in quanto la sua posizione è stata stralciata per procedere all’ archiviazione “ e quanto alla affermazione contenuta nel corpo dell’articolo secondo cui “la posizione dell’ex Assessore è stata stralciata per procedervi nei suoi confronti separatamente, quel minimo approfondimento che si richiede all’attività del giornalista avrebbe evitato un clamoroso errore per il giornale. In ogni caso, la nostra assistita si riserva di agire in tutte le sedi, a tutela della sua immagine e reputazione.”