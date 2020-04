Richiesta bonus spesa fasulle , il Sindaco manderà le domande sospette al vaglio dell Finanza.

Cesa. Una richiesta di 800 buoni spesa in un comune di 9000 abitanti avrebbe insospettito chiunque. Stiamo Parlando di Cesa un paesino in provincia di Caserta. Il Coronavirus a quanto pare non ha scoraggiato speculatori e malintenzionati ,sarebbero in tanti infatti le persone che,approfittando del decreto emanato dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà economiche, avrebbero fatto richiesta di buoni spesa pur sapendo di non averne bisogno ,insomma i soliti immancabili furbetti.

Il più’ deluso per questa situazione è apparso proprio il Sindaco di Cesa,Enzo Guida , che nel corso di una diretta Facebook ha denunciato pubblicamente l’ accaduto e ha dichiarato che molte richieste di bonus spesa pervenute sulla piattaforma del comune sono state fatte da nuclei familiari che attualmente non vivono nessuna situazione di disagio economico e che tali, inopportune, richieste saranno inviate per direttissima al vaglio della Guardia di Finanza. ” Sono arrabbiato e deluso – ha dichiarato il Primo Cittadino – persone , con reddito alto hanno tentato di entrare in possesso di bonus previsti per chi, in seguito alla Pandemia Covid-19 si è trovato improvvisamente in una situazione di indigenza. Come si fa ad essere cosi’ scorretti ?nei loro confronti prometto tolleranza zero . Ho visto – conclude il Sindaco- gente che ha fatto richiesta a nome della coniuge altri che hanno tentato di accedere al bonus più’volte cambiando il nome del richiedente ma tutti dello stesso nucleo familiare . Questa situazione ha triplicato il lavoro dei nostri impiegati e soprattutto ha penalizzato gli aventi diritto che, a questo punto, dovranno attendere qualche giorno in più’ del previsto per entrare in possesso del buono pasto, loro sacrosanto diritto.”