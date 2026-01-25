Riconoscere un buon olio extravergine: un corso presso il Frantoio Abbatiello a Durazzano

Negli ultimi anni il consumatore attento ha sviluppato un crescente interesse verso le qualità nutrizionali ed organolettiche di un altro dei prodotti di eccellenza dei nostri territori: l’olio extra vergine d’oliva. Per rendere possibile la definitiva affermazione di questa eccellenza, e’ fondamentale favorirne la conoscenza e fornire informazioni precise sulla sua produzione e sulle caratteristiche delle diverse tipologie esistenti.

E’ in via di programmazione il corso per l’Idoneità Fisiologica all’assaggio (1° livello) presso il Frantoio Abbatiello a Durazzano(Benevento) in via Ripa. Il corso consentirà l’iscrizione all’Albo Regionale degli assaggiatori professionisti di oli vergini ed è autorizzato dalla Regione Campania (D.M. 7 ottobre 2021). Al termine del corso sarà rilasciato il regolare attestato.

Il Frantoio Abbatiello Srl nasce nel Sannio ma a ridosso della provincia di Caserta, in un territorio circondato da uliveti secolari noti per le loro cultivar variegate e i suoi suoli molto diversi, che danno vita ad un extravergine unico nella sua diversità. La logica del frantoio è quella di sviluppare un nuovo concetto del fare olio, che sia prima di tutto consapevole, volto a conservare un’attività storica dei nostri territori, ma destinata al declino se non innovata nelle modalità di coltivazione, raccolta e molitura. Innovazione e sostenibilità sono pilastri fondamentali per mantenere alta la qualità dell’olio d’oliva e rispondere alle sfide del mercato globale.

Il Frantoio è oggi punto di ritrovo per gli agricoltori, gli olivicoltori, gli agronomi, i consumatori, gli appassionati che riconoscono in un processo produttivo studiato nei minimi dettagli l’unico strumento per trasformare ogni oliva in un olio di straordinaria purezza e personalità.

Per informazioni: 331/6269548.