Attualità

Riconoscere un buon olio extravergine: un corso presso il Frantoio Abbatiello a Durazzano

Di Mena Moretta

Negli ultimi anni il consumatore attento ha sviluppato un crescente interesse verso le qualità nutrizionali ed organolettiche di un altro dei prodotti di eccellenza dei nostri territori: l’olio extra vergine d’oliva. Per rendere possibile la definitiva affermazione di questa eccellenza, e’ fondamentale favorirne la conoscenza e fornire informazioni precise sulla sua produzione e sulle caratteristiche delle diverse tipologie esistenti.

E’ in via di programmazione il corso per l’Idoneità Fisiologica all’assaggio (1° livello) presso il Frantoio Abbatiello a Durazzano(Benevento) in via Ripa. Il corso consentirà l’iscrizione all’Albo Regionale degli assaggiatori professionisti di oli vergini ed è autorizzato dalla Regione Campania (D.M. 7 ottobre 2021). Al termine del corso sarà rilasciato il regolare attestato.

Il Frantoio Abbatiello Srl nasce nel Sannio ma a ridosso della provincia di Caserta, in un territorio circondato da uliveti secolari noti per le loro cultivar variegate e i suoi suoli molto diversi, che danno vita ad un extravergine unico nella sua diversità. La logica del frantoio è quella di sviluppare un nuovo concetto del fare olio, che sia prima di tutto consapevole, volto a conservare un’attività storica dei nostri territori, ma destinata al declino se non innovata nelle modalità di coltivazione, raccolta e molitura. Innovazione e sostenibilità sono pilastri fondamentali per mantenere alta la qualità dell’olio d’oliva e rispondere alle sfide del mercato globale.

Il Frantoio è oggi punto di ritrovo per gli agricoltori, gli olivicoltori, gli agronomi, i consumatori, gli appassionati che riconoscono in un processo produttivo studiato nei minimi dettagli l’unico strumento per trasformare ogni oliva in un olio di straordinaria purezza e personalità.

Per informazioni: 331/6269548.

 

 