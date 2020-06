MALASANITA’. 80enne ricoverato per svenimento, si allontana e sparisce: ritrovato con la flebo ancora nel braccio

Napoli – Ricoverato al San Giovanni Bosco per uno svenimento, si allontana e sparisce: ritrovato in via Arenaccia da un passante con la flebo ancora nel braccio. I familiari sporgono denuncia contro il nosocomio.

Ha dell’incredibile quanto accaduto nella giornata di oggi all’Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Dove l’anziano 80enne, C.I., si trovava ricoverato dopo essere stato trasportato dai familiari intorno alle 12 in seguito ad uno svenimento.

Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, con pregresso ictus, intorno alle 15 e mentre si trovava al pronto soccorso della struttura ospedaliera, si è allontanato nell’indifferenza dei presenti.

I familiari intorno alle 16,00 – visto che gli stessi medici avevano vietato l’ingresso dei familiari per le misure di prevenzioni anti-Covid-, avevano chiesto notizie del congiunto senza però trovate risposte nei sanitari che avevano giustificato l’assenza dalla barella dell’anziano per l’accertamento di una TAC.

Ma dopo le insistenze delle figlie e dei generi si è scoperto che il paziente non era stato smistato in alcun reparto per gli accertamenti diagnostici. Scoperta l’assenza del malato, è stato subito lanciato l’allarme sulla linea 113 della Questura e ai Carabinieri.

Diramata la nota di ricerca a tutte le pattuglie delle forze dell’ordine presenti sul territorio.

Alle 17,00 il ritrovamento e il salvataggio avvenuto grazie ad un passante che vedendolo caduto a terra e con la flebo ancora attaccata nel braccio, lo ha accompagnato nei pressi della propria abitazione dove l’uomo è stato subito soccorso.