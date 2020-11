Ricovero gravissimo per Mariano Di Palma, 32 anni, causa Covid 19.

È ormai noto che il Covid non stia mietendo vittime solo tra i più anziani, bensi anche tra i giovani.

In merito il monito rilasciato da Mariano Di Palma, 32 anni, coordinatore di Libera Campania.

Dal letto d’ospedale di Scafati, provincia di Salerno, nel quale è ricoverato con una polmonite, sviluppatasi proprio dopo essere risultato positivo al Covid 19, Mariano Di Palma vuole far riflettere i giovani e non sulla pericolositá del virus.

Seguono le parole del coordinatore:

“Torno a scrivere su Facebook dall’ospedale covid di Scafati dove da ieri sono ricoverato di urgenza. Non fanno bene queste immagini a chi mi conosce e mi vuole bene, ma sento il dovere di far capire a tutte e tutti quanto è rischioso questo virus tremendo. Perfino su di me che ho 32 anni e nessuna patologia può rendere una polmonite aggressiva tanto da tenermi a letto potendo essere nutrito solo per via endovenosa”.