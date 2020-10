RIDUZIONE ORARI ANCHE AL COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA/

San Cipriano D’Aversa – Riduzione orari all’interno degli uffici comunali, ecco nel dettaglio le aperture degli uffici comunali:

– lunedì dalle 9 alle 13; il mercoledì dalle 16 alle 18 e venerdì sempre dalle 9 alle 13. Martedì e giovedì porte chiuse.

Orario a scartamento ridotto anche per l’ufficio anagrafe e Stato Civile che si occuperà di dichiarazioni di nascita e morte; servizi di sepoltura; pubblicazioni di matrimonio; rilascio Carte di identità.

Per l’Ufficio Ragioneria (e quindi anche per il servizio tributi) servirà un appuntamento telefonico, la stessa cosa per le pratiche edilizie dell’ufficio tecnico e per l’ufficio Lavori pubblici. Sarà invece garantito il servizio amministrativo per buoni libro; banco alimentare, assegni di maternità, assegni per nucleo familiare e contributi (con la consegna al pian terreno). Per i Servizi sociali invece c’è l’appuntamento telefonico al seguente n. 081 816531.