Rifacimenti stradali lungo la Fondo Valle Isclero

Lavori di rifacimento stradale lungo la Fondo Valle Isclero.

Allo scopo di accelerare l’esecuzione dell’intervento, a partire da lunedì 9 novembre, si rende necessaria l’interdizione della tratta compresa tra gli svincoli di San Salvatore Telesino ed Amorosi/Telese Terme, in provincia di Benevento. Nel dettaglio, fino al prossimo 14 novembre sarà attiva la chiusura al transito della statale in entrambe le direzioni, tra il km 0,300 (svincolo di San Salvatore Telesino) e il km 4,600 (svincolo di Amorosi/Telese Terme). Durante la chiusura è individuato il seguente il percorso alternativo, precedentemente concordato da Anas con Enti locali e foorze dell’ordine: in direzione Caserta/Benevento/SS372 si dovrà uscire allo svincolo di Solopaca/Amorosi al km 4,600 ed immettersi sulla SP113, proseguendo fino ad immettersi sulla SS87 Sannitica in direzione di Telese. Alla prima rotatoria immettersi sulla SP91 e successivamente sulla SP73 in direzione San Salvatore Telesino, fino a raggiungere lo svincolo della SS265/Var di San Salvatore Telesino al km 0,300; viceversa in direzione Caserta. In prossimità delle aree di cantiere vige il divieto di sorpasso ed il limite di velocità di 40 km/h.