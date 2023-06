Rifacimento strada in Via Parrocchia -solo I tratto. L’interrogazione presentata dai consiglieri Santonastaso e Schiavo

In settimana è previsto l’inizio dei lavori per il rifacimento dell’asfalto nella frazione di Mezzano di Caserta,

più precisamente in Via Assunta e Via Parrocchia, a seguito di Deliberazione di Giunta n.148/2022, avente

ad oggetto “Messa in sicurezza sedi stradali del Comune di Caserta” e riguardante 19 strade cittadine.

Sicuramente una buona notizia, dato che quasi tutte le aree periferiche di Caserta sono completamente

dimenticate da quest’Amministrazione e versano nel degrado più totale.

Tuttavia, sono state tante le segnalazioni ricevute dai residenti della frazione, arrabbiati e pronti a scendere

in strada per protestare poiché a quanto pare il rifacimento interesserebbe solo il primo breve tratto di Via

Parrocchia, escludendo la seconda parte, decisamente in condizioni peggiori della prima.

Pertanto, a seguito di immediato sopralluogo, abbiamo avuto modo di constatare la situazione. Pensate che

il problema dell’impraticabilità della suddetta strada si riversa anche sugli edifici attigui, danneggiati a

cascata dai continui allagamenti.

Di conseguenza, in data odierna abbiamo protocollato con urgenza un’interrogazione al Sindaco ed

all’Assessore preposto al fine di avere chiarimenti e conoscere le motivazioni di tale eventuale assurda

decisione.