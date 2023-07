Rifacimento strade al Mezzano . Ne abbiamo parlato con la Consigliera Marianna Funaro

Caserta. L’ aveva promesso in campagna elettorale “ Se sarò’ eletta mi dedicherò’ esclusivamente al bene della la mia città”.

Stamattina abbiamo incontrato la Consigliera Comunale Marianna Funaro la quale era molto soddisfatta del completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale in Via Parrocchia e Via Assunta al Mezzano.

” Mi rendo conto – ha dichiarato a noi di Belvederenews- che abbiamo ancora tanto da fare ma le due strade in questione , da me segnalate all’ Assessore Massimiliano Marzo , erano fra quelle in condizioni disastrose”

Marianna Funaro è una giovane neoeletta , mai prima dell’ elezioni amministrative del 2021 aveva fatto parte di un’ assise comunale . Dal primo momento ha cercato di fungere da tramite fra i cittadini e l’ amministrazione cercando di mantenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale.

“Lavoro per il bene comune e mai per quello personale – ha concluso la Consigliera Comunale – vorrei fare molto di più ma è’ ovvio che spesso mi trovo a fare i conti con quelle che sono le finanze Comunali.

La mia promessa però’ è’ quella di continuare a lavorare per la città’ e nel limite del possibile trovare soluzioni . Di Carattere sono a cui non piace fare chiacchiere, preferisco parlare con i fatti”.