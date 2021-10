Rifiuti a terra stamattina in città. Gli operatori non effettuano la raccolta

Maddaloni. Stamattina Maddaloni si è svegliata con i rifiuti che i cittadini avevano depositato ieri sera ancora fuori ai palazzi. Il motivo? Un nuovo sciopero degli operatori ecologici per i motivi ormai noti a tutti. Sul piazzale, dove tutti i mezzi sono rimasti fermi, sono intervenute anche le forze dell’ordine, polizia e carabinieri, per verificare cosa stesse accadendo e per fare gli accertamenti di rito.

Quello che va evidenziato, e che stamattina si sarebbe dovuto raccogliere l’umido, ma facendo un giro per la città e dalle segnalazioni fotografiche giunteci dagli stessi cittadini, si nota che in strada c’era ogni tipo di rifiuto, non solo l’umido che doveva esserci da calendario.

I disagi e i problemi ci sono in città, è innegabile, ma è vero anche che una parte della cittadinanza non conosce ancora il calendario della raccolta differenziata.