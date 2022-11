Rifiuti abbandonati all’ isola ecologica di S. Nicola la Strada, possibile sanzione in arrivo

Rifiuti ingombranti abbandonati mestamente alle soglie dell’isola ecologica di San Nicola La Strada. Continua a ripetersi l’insana abitudine di qualcheduno in città poco avvezzo, evidentemente, alle corrette pratiche di conferimento dell’immondizia. Questa mattina, verso le 6:30, il Nucelo Ambiente della Polizia Municipale è intervenuta presso l’Isola Ecologica Comunale, al fine di individuare il responsabile dell’abbandono di alcuni rifiuti lasciati a bordo strada. Grazie alle telecamere di sorveglianza installate in loco, sono state avviate indagini specifiche al termine delle quali è stato possibile rintracciare il soggetto che aveva compiuto l’illecito. Per il trasgressore scatterà una salatissima sanzione pecuniaria, così come previsto da ordinanza comunale.