Rifiuti in strada a Maddaloni

La segnalazione è arrivata stamane da alcuni residenti. A Maddaloni, precisamente in località Montedecoro, Oggi non è stata ritirata la plastica così come previsto dal calendario della ditta.

un semplice inconveniente o il preludio di uno stato di agitazione. Visto che negli ultimi tempi, proprio noi abbiamo scritto, la ditta non è venuta incontro, nonostante le promesse fatte ai tavoli ufficiali, alle promesse dei lavoratori, questo potrebbe essere letto come un segnale di un prossimo stato di agitazione ?