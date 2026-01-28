Rifiuti speciali e oli sversati in fogna: blitz dei Carabinieri

Orta di Atella (Caserta), i carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Forestale di Marcianise, hanno arrestato in flagranza un uomo di 52 anni del posto per attività di gestione illecita di rifiuti.

Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo — già noto alle forze dell’ordine — avrebbe stoccato rifiuti speciali pericolosi all’interno di un’officina meccanica abusiva. Tra i materiali rinvenuti: parti meccaniche di autoveicoli intrise di olio, batterie al piombo esauste e liquidi di scarto provenienti da un impianto di disoleazione. Inoltre, parte degli oli industriali di risulta sarebbe stata sversata nella pubblica fognatura.

L’intera area, estesa per circa 320 metri quadrati e suddivisa in due capannoni, è sotto sequestro penale. Al 52enne contestata anche una sanzione amministrativa di 4.133,30 euro per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.

L’uomo è sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.