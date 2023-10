 RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI RINVENUTI NEL SEMINTERRATO DELL’OFFICINA. PROPRIETARIO DENUNCIATO DAI CARABINIERI.

Controlli serrati da parte dei Carabinieri della Compagnia di Aversa e nel Nucleo Forestale di Marcianise in agro aversano, volti alla prevenzione e al contrasto dei roghi tossici e dei reati in materia ambientale. Nel pomeriggio di ieri i militari dell’Arma hanno effettuato mirate verifiche presso un’officina meccanica di San Marcellino, dove nel corso dei controlli hanno rinvenuto, all’interno di un locale ricavato nel seminterrato, rifiuti speciali pericolosi e non, costituiti da parti di autovetture e scarti di lavorazione ammassati sul pavimento.

I Carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’officina ed al sequestro penale del locale seminterrato di pertinenza. Il titolare, un 58enne della provincia di Caserta, è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere di gestione di rifiuti non autorizzata