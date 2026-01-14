Rifiuti, Topo (Pd): “Ok riduzione della sanzione alla Campania, ma ci sono condizioni per uscire dalla procedura d’infrazione entro il 2026”

“La riduzione della penalità giornaliera applicata dalla Commissione europea alla Campania per la gestione dei rifiuti regionali, rappresenta un segnale positivo e un riconoscimento dei progressi concreti compiuti dalla Regione.”

Lo dichiara l’eurodeputato Raffaele Topo (Pd) a proposito della decisione assunta dalla Commissione europea relativa all’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-653/13, concernente la mancata esecuzione della precedente condanna sulla gestione dei rifiuti in Campania. “Nell’ottobre 2025 ho sottoposto un’interrogazione alla Commissaria europea all’Ambiente, Jessica Roswall, su questo tema – prosegue Topo – evidenziando come la Regione Campania non conferisca da tempo rifiuti urbani in discarica, privilegiando il recupero e il riciclo, in piena coerenza con le direttive europee e con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato nel luglio 2024. Il ciclo dei rifiuti risulta oggi stabile ed efficiente, come confermato anche dal Rapporto ISPRA 2024 che colloca la Campania in linea con la tendenza nazionale di riduzione del ricorso alle discariche e con le politiche europee sull’economia circolare. Alla luce degli investimenti realizzati e delle infrastrutture entrate in funzione, grazie all’efficace lavoro dell’ex vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola – aggiunge Topo – vi sono ora le condizioni per completare l’attuazione della sentenza della Corte di giustizia. La chiusura della procedura d’infrazione comporterà un diverso impiego delle risorse pubbliche che potranno essere destinate a investimenti ben più utili per i cittadini e per i territori, dalla transizione ecologica al rafforzamento dei servizi pubblici locali. Adesso – conclude Topo – è fondamentale completare rapidamente l’attuazione della sentenza: con i progressi compiuti, la risoluzione della procedura d’infrazione appare oggi sempre più vicina”.