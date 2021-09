Riforma pensioni: possibili misure tra presente e futuro

Il tema pensioni è da sempre uno dei più delicati in Italia, dunque qualsiasi riforma non passa inosservata, in quanto va a toccare il futuro e le ambizioni di milioni di italiani nella Penisola. Oggi approfondiremo le evoluzioni attuali e le possibili misure che potrebbero essere adottate nel futuro, come nel caso della pensione anticipata col Quota 100.

Le pensioni in Italia e le opzioni per il presente e il futuro

Conviene iniziare proprio dal Quota 100, che prevede la possibilità di andare anticipatamente in pensione con due requisiti: 38 anni di contributi versati regolarmente, e un’età anagrafica pari ad un minimo di 62 anni. Bisogna però chiarire che il Quota 100 ha dei paletti meno stringenti rispetto alla classica possibilità di andare in pensione anticipata. Di contro, ha una data di scadenza, considerando che è valida soltanto per le persone che matureranno i suddetti requisiti entro dicembre del 2021.

Ci sono anche altre proposte molto interessanti sul tavolo, come nel caso dell’assegno di garanzia per i giovani, che andrebbe incontro alle generazioni attuali, colpite dalla crisi e spesso autrici di una carriera professionale piuttosto discontinua.

Allo stato attuale, dopo il Quota 100 (scadenza dicembre 2021) l’età per il pensionamento salirà nuovamente a 67 anni, ma è il caso di ripetere che si aspettano delle novità in tal senso. L’INPS sta infatti vagliando un totale di 13 proposte, dalle quali con tutta probabilità uscirà la soluzione che verrà adottata per il dopo Quota 100.

Come affrontare la pensione con serenità

La pensione è un momento a lungo atteso, che può arrivare a stravolgere la quotidianità di una persona. Con tanto tempo libero a disposizione, diventa importante trovare un modo per tenersi impegnati, ad esempio coltivando un hobby particolare. Dare libero sfogo alla propria creatività spesso è il sistema migliore per occupare questo tempo, e lo stesso discorso vale per l’attività fisica, fondamentale per tenersi in forma e per migliorare la qualità della propria vita. Un altro modo ottimo per prendersi cura di sé stessi e continuare a interessarsi al mondo circostante è viaggiare e visitare luoghi che non si ha mai avuto l’occasione di vedere. A tal proposito può essere utile anche sfruttare una soluzione come il prestito, consultando siti appositi per sapere a quale età si può richiedere un prestito per pensionati, così da non andare a intaccare i propri risparmi. Infine, è sempre consigliabile fare il pieno di vita sociale, usando magari anche social network e app di videochiamate e messaggistica per restare in contatto con parenti, amici ed ex colleghi di lavoro. in una situazione di questo tipo, infatti, il rischio di soffrire la solitudine e lasciarsi andare è purtroppo molto alto, e le relazioni sociali rappresentano un’importante rete di salvataggio per l’equilibrio psicologico.