Rimodulazione ZTL nel centro storico. Soddisfatta Confcommercio

Rimodulazione degli orari della zona a traffico limitato, plauso dei commercianti di corso Trieste e via Gasparri. Qualche malumore invece in via Pollio e piazza Duomo. Confcommercio Caserta ha accolto con soddisfazione la deliberazione con la quale i commissari prefettizi hanno revocato il dispositivo di ztl nella fascia diurna in alcune strade del centro storico e spera che ora vengano accolte anche le altre proposte avanzate dall’associazione di categoria che ha fatto sue le istanze di molti esercenti della città.

Tra queste la revoca della ztl, nelle ore mattutine, in via Pollio e piazza Duomo, la riapertura dei parcheggi chiusi – nello specifico quello interrato di piazza Carlo di Borbone e l’ex caserma Pollio di via Vittorio Veneto – e una maggiore tolleranza da parte della polizia urbana per le soste brevi in prossimità dei locali commerciali. ‘Ci sembra un ottimo risultato quello ottenuto con la riapertura al transito veicolare di alcune strade, almeno di mattina – spiega Marco Nobis del ‘Bufala Café’ – siamo certi infatti che le attività commerciali beneficeranno di queste modifiche che garantiscono una maggiore affluenza e, speriamo, anche una ripresa delle vendite che negli ultimi mesi avevano fatto registrare un notevole calo. Ora però occorre un altro piccolo sforzo che è quello di riattivare i parcheggi per consentire ai clienti di disporre di un’area di sosta per i loro veicoli’. ‘Il nostro locale lavora soprattutto nelle ore serali – spiega Sergio Gravina di ‘Cucina atipica’ sul corso Trieste – quindi per noi cambierà poco sul piano logistico ma siamo comunque favorevoli a questa decisione perché siamo consapevoli che isolare una zona significa renderla meno sicura. E il Corso stava seriamente rischiando la desertificazione. Ben venga dunque tutto ciò che può vivacizzarlo e contribuire ad incrementare l’affluenza tenendo ben presente che i negozi di prossimità sono l’anima di una città’. ‘La richiesta di revocare la ztl negli orari di attività del negozio – spiega Stefania Corniola di ‘Jewels’ sul corso Trieste – è arrivata, a più riprese, proprio dai nostri clienti che ci hanno spesso confessato di non sentirsi tranquilli a camminare per lunghi tratti a piedi, dopo aver acquistato prodotti di oreficeria, per raggiungere le loro auto. Ora speriamo in un po’ di tolleranza da parte dei vigili urbani prima di multare i veicoli in sosta’. Non nasconde la delusione Alfonso Bruno, titolare del bar pasticceria ‘Benefico’ in piazza Vescovado, esclusa dall’elenco delle strade destinatarie del provvedimento: ‘I commercianti di questa zona – lamenta – registrano le stesse difficoltà degli altri, ma sono stati ignorati. Non si comprendono infatti i motivi per i quali non sia stato ritenuto necessario revocare la ztl anche qui, in particolare di mattina e durante la settimana, quando la pedonalizzazione non ha proprio motivo di esistere. Le attività commerciali della piazza non vivono in funzione della movida, che peraltro c’è solo di sera e solo nei fine settimana, ma hanno una utenza diversa che merita rispetto’.