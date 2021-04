Rimosso l’amianto al vecchio mulino

Maddaloni. Il vecchio mulino ducale, edificio ormai abbandonato da decenni, e che dà il nome a quel tratto della lunga via Ponte Carolino prima di svoltare per lo “zi peppe” e uscire dalla città, è diventato una discarica a cielo aperto.

Erbacce e rifiuti di ogni tipo lo sommergono, e questo, per quanto orribile potrebbe non sconvolgere.

Ciò che sconvolge è la bomba ecologica che giaceva fino ad oggi tra tanta immondizia: tubi in amianto di vecchie pluviali sversate barbaramente lì.

Oggi con una ditta specializzata sono state inertizzate e confinate secondo la normativa, in una discarica autorizzata.