Rimpasto della giunta al Comune

Il Sindaco del Comune di San Marcellino, prendendo atto delle dimissioni presentate dagli Assessori D’Aniello Luigi, Conte Andrea, Costanzo Maddalena e De Marco Crescenzo, ha provveduto alla nomina dei nuovi membri della Giunta Comunale e alla riassegnazione delle deleghe agli Assessori.

Le dimissioni sono state accettate al fine di garantire la continuità amministrativa e di assicurare un’efficiente gestione dell’organizzazione comunale, volta alla soluzione dei problemi civici nell’interesse della collettività rappresentata. “E’ un rimpasto già programmato – ha detto il sindaco Anacleto Colombiano -, mi preme ringraziare gli assessori che hanno fatto un lavoro eccellente in questi mesi così come auguro buon lavoro ai nostri nuovi delegati”.

I nuovi Assessori nominati sono: Michele Di Martino, con deleghe in materia di Scuola, Politiche dell’infanzia, Minoranze etniche e linguistiche, Pari Opportunità, Servizi Civili, Cultura, Volontariato e Associazioni; Francesco Dongiacomo, con deleghe in materia di Personale, Polizia Locale, Patrimonio, Artigianato, Politiche del lavoro e dell’occupazione, Commercio e Suap, Attività produttive; Eugenio Maisto, con deleghe in materia di Infrastrutture, Urbanistica, Lavori pubblici, Cimitero, Bilancio, Tributi, Sport; Adele Della Corte, con deleghe in materia di Politiche per la salute, Servizi Sociali, Servizi al Cittadino. Confermato invece il ruolo di vicesindaco per Valeria Campaniello, con deleghe in materia di Verde pubblico, Protezione Civile, Contenzioso, Politiche giovanili, Informagiovani, Ambiente.