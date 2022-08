Rimpasto di Giunta: rischia la Mucherino del M5Stelle

Caserta. Le elezioni anticipate sconvolgeranno sicuramente anche gli assetti politici venutesi a creare sui vari Comuni .

Carlo Marino , Sindaco di Caserta, in queste ore sta pensando ad un rimpasto di Giunta di natura Politica.

A rimetterci la “ poltrona” dovrebbe essere L’ Assessore alla transizione ecologica Carmela Mucherino la quale , come noto, fu nominata direttamente dal Primo Cittadino in rappresentanza del Movimento 5Stelle che ,ai quei tempi ,era alleato con il PD.

La nomina ad Assessore della Mucherino suscitò’ qualche polemica anche perché’ i pentastellati, alle elezioni amministrative di Ottobre 2021 , non furono in grado di presentare nemmeno una lista a sostegno di Carlo Marino , quella nomina avvenne in seguito ad un accordo pregresso che lo stesso Carlo Marino aveva trovato con Agostino Santillo , Casapullese doc ,Senatore del Movimento5 Stelle e fedelissimo di Giuseppe Conte.

Da Ottobre 2021 a oggi però’ tante cose sono cambiate e dopo la scissione di Luigi Di Maio dal Movimento5 Stelle , il leader dei Grillini Giuseppe Conte ha già’ fatto sapere che per le prossime elezioni Nazionali,, previste per il 25 settembre 2022, non farà’ alleanza con il Pd . A questo punto sembra scontato che L’ Assessore Carmela Mucherino , dichiaratesi fedele a Giuseppe Conte, non rientri più nel progetto Marino. Secondo fondati rumors L’ Assessore già’ da qualche giorno risulterebbe essere poco presente a Palazzo Castropignano senza tener conto del fatto che la sua assenza all’ ultima seduta consiliare di certo non e’ passata inosservata.