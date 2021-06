Rimpasto in giunta: De Rosa nomina quattro nuovi assessori

CASAPESENNA. Rimpasto in giunta per il Comune di Casapesenna. È di oggi, 1 giugno 2021, il nuovo decreto del sindaco Marcello De Rosa, con cui annuncia la modifica delle deleghe degli assessori comunali. Come si legge nell’oggetto della nota sindacale, è stata confermata a Giustina Zagaria la carica di vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione; mentre, i nuovi assessori sono: Federica Cirillo con delega delle materie relative a contenzioso e personale; Gianluigi Diana con delega ai Lavori Pubblici e Francesco Donciglio con delega a servizi sociali, sanità e protezione civile.

A cedere “il posto”, dopo due anni di carica, ai nuovi assessori sono gli uscenti: Michele Diana, Maria Di Sarno e Nicolina Nocera. “Ho nominato una nuova giunta per la mia amministrazione – afferma De Rosa – in accordo con gli assessori uscenti, i quali ringrazio per il lavoro che hanno svolto in questi due anni, con passione ed impegno. Nonostante ciò, continueranno a ricoprire ruoli di fondamentale importanza per la macchina comunale. Inoltre, faccio un grande in bocca al lupo ai nuovi assessori e confido nelle loro capacità e competenze da sempre canalizzate tutte per il bene di Casapesenna”.