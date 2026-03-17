Rinascita replica alle sospensioni del sindaco: Non sei al di sopra della democrazia

Di seguito la comunicazione di Rinascita a seguito del protocollo 0012627 con cui il Sindaco di Pomigliano d’Arco Lello Russo ha sospeso unilateralmente le risposte a forma scritta alle interrogazioni presentate dalle opposizioni.

CARO SINDACO NON SEI AL DI SOPRA DELLA DEMOCRAZIA

Oggi è successo un fatto gravissimo che inficia pesantemente sul livello della democrazia della nostra città: con una comunicazione inviata il giorno 16/03/26 con protocollo 0012627 il Sindaco ha sospeso arbitrariamente il riscontro alle interrogazioni a risposta scritta in palese violazione dell’art.43 co3 del T.U.E.L che espressamente prevede tra i diritti dei consiglieri quello a ricevere risposta alle interrogazioni con le seguenti modalità “Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.” e conseguentemente del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Pomigliano d’Arco che all’art.28 co3 espressamente prevede “Per le interrogazioni può essere esplicitamente richiesta risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l’Assessore da lui delegato deve rispondere entro 10 giorni liberi ed interi dalla data di acquisizione al Protocollo Generale.”

Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere.

Ci troviamo di fronte questa carta del sindaco in cui con 4 righe vuole cancellare il Regolamento del Consiglio Comunale e le prerogative consiliari stabilite dalla legge sospendendo il riscontro alle interrogazioni scritte. È una carta dal valore nullo perché il Sindaco non ha alcun potere sulle prerogative dei consiglieri comunali.

L’ordine agli uffici è chiaro: non rispondete ai consiglieri comunali. Abbiamo immediatamente scritto a Segretaria Comunale e Prefetto perché ricordino al Sindaco cosa è e come funziona la Democrazia.

PS

Per dovere di cronaca ricordiamo che le interrogazioni che ingolferebbero gli uffici sono 9 di cui 7 presentate ormai da quasi due mesi e per le quali, nonostante i 30 giorni stabiliti dal TUEL e i 10 dal Regolamento Consiliare, ancora attendiamo risposta.

Interrogazioni presentate il 23 gennaio:

-Stato lavori PNRR

-Stato liquidazione Pomigliano Infanzia

-Guadagni Strisce Blu

-Annullamento concorso Enam

-Utilizzo Fondi Vincolati

-Obiettivi e organico Zona Rossa per la Sicurezza

presentata il 30 gennaio:

-Stato servizi termici e igienici scuole;

presentata il 3 marzo:

-Problemi in relazione al servizio di trasporto scolastico

presentata il 13 marzo:

-Fogne masseria tavolone.

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