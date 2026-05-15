UBIM presenta “L’ultimo cavaliere dell’Apocalisse”

CASERTA – Tornano le tappe casertane della programmazione culturale casertana della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia (Michail Benois Letizià).

Ricordo che la rassegna Ultimo Ballo in Maschera rientra tra quelli coordinati dal Salotto Benois – cultura varietà.

Domenica 17 maggio 2026 alle ore 10.30 presso la Libreria Feltrinelli in Corso Trieste 154 a Caserta sarà presentato il libro “L’ultimo Cavaliere dell’Apocalisse” di Michele Marino ed Ernesto Carbonetti.

Due presentatori introdurranno gli intervenuti all’evento: Lucia Grimaldi (giornalista dir. BELVEDERENEWS 2.0) e Luigi Di Nuzzo (docente di filosofia).

Intervengono alla presentazione Luisa Scalise (avvocato), Massimo Capasso (criminologo), Fiore Marro (dir. L’INVIATONEWS) e Michail Benois Letizià (ideatore della rassegna).

Collaborano alla realizzazione della manifestazione Anna Rotaniello (musicista), Enrico Varriano (musicista), Daniela Colonna (pittrice), Sabina Russo (pittrice), Angela Maria De Rosa (pittrice) e Luisa Colangelo (pittrice).

Gli operatori UNAC daranno un supporto operativo e in particolare interverranno: Maria De Lucia, Ludovica Grauso, Luisa Coppola, Martina Tecchio, Michele Coppola, Pasquale Verdone, Agata D’Onofrio e Antonino Coppola.

L’ideatore della rassegna, il Maestro Michail Benois Letizià, per la riuscita dell’evento, ringrazia: il personale Feltrinelli Caserta, CHIARE Edizioni, l’UNAC (Unione Nazionale Arma Carabinieri) Regione Campania, il SALOTTO BENOIS CULTURA VARIETA’, le testate giornalistiche BELVEDRENEWS 2.0 e L’INVIATONEWS e il cronistorico maddalonese Michele Schioppa quale referente ufficio stampa ANTONIOdelMONACO rassegna.

La mattinata di domenica 17 maggio apertura i lavori alle ore 10.30 con i saluti istituzionali.

Lucia Grimaldi e Luigi Di Nuzzo introducono la manifestazione supportati dal personale Feltrinelli Caserta.

La mattinata inizia con la proiezione del video di illustrazioni relative al lavoro di Michele Marino e Ernesto Carbonetti.

A seguire i presentatori illustrano la giornata di rassegna con protagonisti e i collaboratori.

Il tavolo di presidenza avvia la presentazione dei profili degli autori Michele Marino (scrittore) ed Ernesto Carbonetti (illustratore).

Michail Benois Letizià modera gli interventi di Luigi Di Nuzzo, Massimo Capasso e Fiore Marro.

Il dibattito segue con gli interventi del pubblico e dei collaboratori.

La chiusura dei lavori segue con il *firmacopie degli autori che precede il brindisi e i saluti.

Sinossi del libro “L’ultimo cavaliere dell’apocalisse”:

“Anno 2220. L’Europa è caduta. Una feroce dittatura religiosa ha cancellato secoli di progresso: scienza, spazio, archeologia – tutto bandito, tutto proibito. La verità è diventata eresia, il sapere un crimine. Ma nell’ombra si muove un gruppo di ribelli. Non cercano vendetta. Cercano risveglio. Rapiscono individui scelti con cura, per rivelare loro ciò che è stato dimenticato… o forse mai raccontato. Nel resto del mondo, il silenzio: America, Russia e Asia sono state annientate da una guerra nucleare. Solo l’Australia, isolata e sorvegliata, conserva ancora frammenti di tecnologia e memoria del passato. Da qui parte un viaggio che sfida il tempo stesso – un cammino che ci trascina dal futuro all’alba dell’umanità, fino all’enigmatico Impero di Mu. A guidarci è un narratore senza nome, un sopravvissuto o forse un testimone, che intreccia la sua storia a quella del genere umano, tra antichi miti e verità nascoste nel DNA. Perché alcuni esseri umani non hanno il fattore Rh nel sangue? Da dove veniamo davvero? Chi erano gli “Dei” che portarono conoscenza ai popoli antichi? Nulla è come ci è stato insegnato. Il passato è un codice da decifrare. Il futuro è una corsa contro il tempo. E la chiave potrebbe trovarsi dentro di noi.”.

Gli organizzatori, i collaboratori e i partners ringraziano quanti interverranno.

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In chiusura, essendo giunta la notizia della prematura scomparsa del giornalista Ferdinando Terlizzi, attivo protagonista in molte occasioni della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, il Maestro Michele Letizia ha espresso il cordoglio proprio e dell’organizzazione ai familiari e ai cari dell’estinto giornalista.

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