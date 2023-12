RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE: IL PRESIDENTE MAGLIOCCA RIACQUISICE LE DELEGHE DEI CONSIGLIERI

Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale in programma domenica 10

dicembre, il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ha ritirato e riacquisito tutte

le deleghe consegnate negli anni scorsi ai consiglieri provinciali.

“A conclusione di questi due anni – ha detto il presidente Magliocca – è giunto il momento di

prepararci alla riorganizzazione e al nuovo corso del Consiglio provinciale. Ed è l’occasione giusta

per ringraziare tutti coloro, consiglieri di maggioranza e di minoranza, che mi hanno accompagnato

in questa avventura. Mi sia consentito un ringraziamento speciale – ha concluso il presidente – ai

consiglieri Gabriella Santillo di Fratelli d’Italia, Giovanni Iovino e Francesca Trovato di Azione,

Marcello de Rosa, Angelo Campolattano, Michele Falco, Massimo Russo, Vito Marotta, Vincenzo

Santagata e Giovanni Vagliviello dei Moderati, i quali hanno contribuito con il proprio ruolo alla

costruzione del percorso di rinnovamento e di rilancio del nostro territorio. Un grande in bocca al

lupo a coloro che saranno di nuovo in corsa per la carica di consigliere provinciale”.