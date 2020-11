RINVENUTA VETTURA RUBATA E RINVENUTA NELL’ EX HOTEL ‘HOUSTON’

Caserta – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà C.C. classe 1996, senza fissa dimora, per la ricettazione di un’autovettura, risultata rubata, all’interno della quale erano depositate nr. 8 casse acustiche di grosse dimensioni, risultate anch’esse provento di furto perpetrato presso il Cinema San Marco, sito in Caserta al Corso Trieste.

L’attività di p.g., finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati contro il patrimonio, ha visto la sua genesi nelle informazioni apprese sul territorio circa il fatto che il denunciato si dedicasse ad attività illecite, in particolare reati predatori.

Dopo un servizio di appostamento ed osservazione, notato che il soggetto attenzionato stava entrando all’interno dell’hotel “Huston”, sito nei pressi dello svincolo autostradale di Caserta nord, attualmente in stato di abbandono e ritrovo di soggetti senza fissa dimora, gli operanti decidevano di intervenire e di procedere ad un controllo.

L’atto sortiva esito positivo in quanto veniva ritrovata nella disponibilità del C.C. un’autovettura, marca Volkswagen – Passat, denunciata rubata il 17 Novembre c.m.; inoltre, all’interno della stessa erano depositate nr. 8 casse acustiche di grosse dimensioni, marca “CSX”, anch’esse provento di furto.