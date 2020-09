Rinviato l’illustre maddalonese

L’illustre maddalonese, una manifestazione che si è svolta a Maddaloni negli anni passati per premiare cittadini, che in vari settori di competenza, quest’anno era stato programmato per il 19 settembre, nel rispetto delle norme anti covid.

Oggi apprendiamo dal direttore artistico Pasquale Giordano che l’evento non si terrà ed è stato rinviato a data da destinarsi.

“Motivi strettamente personali mi impediscono di poter organizzare l’evento. Nella vita esistono delle priorità e oggi devo occuparmi di questioni che attengono alla mia sfera privata. Verrà un tempo in cui potrò tornare ad organizzare eventi e spettacoli. Ma non è questo il momento. Colgo l’occasione per ringraziare quanti erano stati già coinvolti per realizzare la serata e tutti coloro che mi avevano contattato per assistere allo spettacolo. Grazie per la stima e la fiducia che avete riposto in me”.