Rinvio per quel che concerne le elezioni comunali in Campania e nel casertano

Le elezioni sembrano slittare, in questo anno del 2021, in molti Comuni sia in Campania che in nella provincia di Caserta. Il Consiglio dei Ministri italiano ha emesso un DPCM nel quale ha stabilito lo slittamento di quelle che saranno le prossime elezioni comunali tra il 15 settembre ed il 15 ottobre, nel decreto de quo si stabilisce lo spostamento delle elezioni con le probabili date del 10 e dell’ 11 ottobre.

Di seguito si riportano i vari Comuni che saranno chiamati al voto nelle prossime elezioni, sono 27 i comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali. Ecco dove è che si andrà a votare nel prossimo mese di ottobre: si vota a Caserta, Santa Maria Capua Vetere e Sessa Aurunca tra i grandi comuni. Al voto anche Baia e Latina, Camigliano, Capodrise, Capriati al Volturno, Carinola, Casaluce, Castel Morrone, Cervino, Frignano, Giano Vetusto, Mignano Monte Lungo, Parete, Piedimonte Matese, Pontelatone, Ruviano, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, San Prisco, Sparanise, Succivo, Villa di Briano, Villa Literno.