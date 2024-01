Rione Cappiello.”Movimentato” risveglio per i residenti . Nel quartiere Polizia , Carabinieri ,Finanza e Vigili del Fuoco

Caserta. ” Movimentato” risveglio per i residenti del Rione Cappiello che dalle prime ore di stamattina, martedi’ 9 gennaio , hanno visto il loro quartiere invaso da auto della Polizia di Stato , Carabinieri, Vigili del Fuoco , Finanza e Polizia Municipale. Non siamo ancora in grado di spiegarvi i motivi di tale irruzione anche se il tutto lascia intendere che si potrebbe trattare di ” sfratto forzato”.

In questo momento si respira ancora un’aria piuttosto serena anche se temiamo che da un momento all’ altro potrebbe esplodere la tensione. Vi terremo informati su eventuali sviluppi