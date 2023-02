RIONE TESCIONE: APPROVATO LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAVOUR.

La Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede la riqualificazione di piazza Cavour, all’interno del Rione Tescione. L’intervento è inserito all’interno del POR-FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo urbano del PICS (Programma Integrato Sviluppo Sostenibile). Sarà effettuata una complessiva opera di risistemazione di piazza Cavour, con la realizzazione di un’area a verde attrezzato e con una serie di interventi che hanno come obiettivo quello di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli spazi ma anche di avviare un’attività di manutenzione straordinaria degli arredi, rinnovando e incrementando le strutture ludiche. Si interverrà sugli assi viari e si punterà su opere che garantiscano il ripristino del decoro urbano. Per quanto concerne l’area a verde, ci sarà la piantumazione di nuovi alberi e la sistemazione delle aiuole e delle siepi, oltre all’installazione di nuove panchine e di attrezzature destinate alla sosta o allo svago.

“Con questo progetto – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – intendiamo dare attenzione a una zona molto importante della nostra città quale il Rione Tescione. Nell’ambito di un programma complessivo di rigenerazione urbana che riguarda l’intero territorio, realizziamo un polmone verde all’interno di questo quartiere, creando una vera e propria agorà, che favorirà l’aggregazione sociale, andando a beneficio di tutti gli abitanti dell’area. Il nostro obiettivo è quello di garantire la fruibilità di spazi pubblici in ogni quartiere della città, con particolare attenzione dedicata ai bambini e agli anziani”.

“Il riscatto dei quartieri popolari e delle frazioni casertane è uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – Nel Rione Tescione ho avviato, da mesi, un importante dialogo con il Comitato di quartiere per condividere possibili soluzioni ai tanti problemi riscontrati, fermamente convinto che la raccolta delle istanze è elemento fondamentale per una corretta progettazione e programmazione delle opere da realizzare sul territorio. Proprio nel corso di una riunione fatta nel mese di ottobre con il Comitato, emerse l’esigenza di riqualificare Piazza Cavour, luogo di ritrovo dei residenti. Questo progetto, dunque, rappresenta una risposta concreta alle richieste avanzatemi dagli abitanti e testimonia la chiara volontà di portare a compimento tutti gli impegni assunti per il riscatto del Rione Tescione”.