Ripaertura asilo nido al villaggio dei ragazzi di Maddaloni dopo 10 anni

Al villaggio dei ragazzi di Maddaloni riapre l’asilo nido dopo 10 anni.

Ecco in breve quanto accaduto in quella che è la città in provincia di Caserta che vede al suo interno appunto la fondazione del villaggio die ragazzi, una delle istituzioni scolastiche più importanti del territorio

Dopo oltre dieci anni di chiusura, ha riaperto oggi l’asilo nido al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni (Caserta), storica istituzione fondata nel 1946 dal sacerdote don Salvatore D’Angelo, che da qualche anno naviga in acque agitate, a causa di problemi finanziari

La riapertura è stata decisa dal Commissario di nomina regionale Felicio De Luca, che amministra la Fondazione Villaggio dei Ragazzi e che ha inteso dare un segnale forte per la vita, del Villaggio e di discontinuità “in questa timida fase di ripartenza – dice De Luca – che si innesta su un contesto di perdurante attenzione per l’emergenza sanitaria ancora in atto”. L’asilo, che ospiterà tredici bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi, è dotato di spazi adeguati e di aree specificatamente studiate per il divertimento dei piccoli ospiti, confortevoli e accessoriate, con zone deputate al riposo, alla mensa e alle attività ludico-ricreative quotidiane.

Sulla questione si è anche pronunciato il presidente della regione Campania V. De Luca con queste dichiarazioni “I veri protagonisti – afferma De Luca – sono i bambini che meritano di crescere in contesti stimolanti, accoglienti e capaci di supportare la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura”.