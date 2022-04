Riparte il CE gusto ed e’ subito successo

Caserta. Grande successo per la seconda serata della rassegna “CE gusto streat fest- sprin organizzata da Tommaso Zottoli e Armando Rispoli in corso in questo momento

In Villa Giaquinto .

A rappresentare L’ amministrazione comunale il Vicesindaco Emiliano Casale .

“ forti del grande successo delle scorse edizioni – ha dichiarato il Vicesindaco Emiliano Casale- il festival casertano, dedicato alle eccellenze del territorio ,si ripropone alla citta’ di Caserta in una nuova , fresca edizione primaverile . Siamo molto soddisfatti dell’ accoglienza che il pubblico ha riservato a questo evento ,un contenitore verde pieno di enogastronomia , territorialità’, intrattenimento , associazionismo , cultura , sport , ricco di animazione , di sorrisi ma soprattutto di persone “.

Il CEgusto streat fest si terrà’ dal 22 aprile 2022 al 1 maggio 2022 con un nuovo ambizioso progetto: trasformare per ben 10 giorni due piazze adiacenti, Villa Giaquinto e Park San Carlo in un Urban Park ( Parco Urbano).

Al CEgusto , diventato marchio identitaria della città’ di Caserta, partecipano food truck proveniente da ogni parte d’Italia, insieme a cantanti , musicisti , associazioni , chef e ristoratori .

Per domani , domenica 24 aprile 2022 , e’ prevista la presenza del Sindaco di Caserta Carlo Marino.