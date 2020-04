Ripartiamo dalla nostra città: l’invito di Agostino a favore dell’economia locale

Sta per partire la tanto attesa fase 2, tra timori, perplessità, incertezze. Finora la paura l’ha fatta da padrona, mettendo tutto in secondo piano, compreso l’economia che ha subito danno inattesi e sostanziosi. Oggi tutto deve ripartire, per gradi certamente . Ma così come nessuno è rimasto indietro grazie alla grande macchina della Solidarietà, da domani serve un nuovo tipo di solidarietà, che aiuto il lavoro, il commercio locale, la piccola impresa, l’artigianato. Che la crisi sia un momento di opportunità e di rilancio di settori che erano “moribondi”. Dopo i malati di covid, portiamo loro fuori dalla rianimazione ! A questo proposito pubblichiamo un pensiero del giovane Agostino Di Silvestro, studente universitario, che non si è risparmiato in questa quarantena per aiutare gli altri. Una bella e profonda riflessione.

” Abbiamo dimostrato il nostro immenso amore per la città rispettando le norme restrittive imposte dal Governo al fine di salvaguardare la salute degli altri prima ancora della nostra.

Ci siamo stretti tutti in una gara di solidarietà perché nessuno rimanesse indietro, nessuno si sentisse abbandonato, nessuno fosse lasciato solo. Le attività commerciali, nonostante le difficoltà e le mille incertezze sulla loro riapertura hanno teso la mano ai concittadini in difficoltà, con tante iniziative degne di lode. Ora è necessario fare la nostra parte, ciascuno per come può.

Da domani ripartirà attraverso il servizio a domicilio gran parte del settore gastronomico, dimostriamo che Maddaloni ha voglia di ripartire. Acquistiamo prodotti gastronomici del nostro territorio. Aiutiamo le attività a ritornare alla normalità e a rendere Maddaloni una città viva.”

Foto di copertina di Lucia Grimaldi.