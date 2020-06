Ripartono gli spettacoli del Circo Orfei bloccato da oltre 100 giorni in San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – Il Circo Romina Orfei è rimasto bloccato per il COVID-19 dalla fine di febbraio 2020 e sono passati oltre 100 giorni. Un’odissea che ha sorpreso 45 famiglie ed artisti ed oltre 60 animali che hanno potuto sopravvivere grazie alla solidarietà dei sannicolesi, associazioni, agricoltori locali e provinciali, WWF Caserta, Protezione Civile, Amministrazione comunale, ma anche grazie ad una raccolta volontaria di fondi.

Per non far morire di fame gli animali ed il personale è stato possibile effettuare una donazione in perfetta trasparenza. Sul sito sono stati elencati i nominativi di coloro che hanno donato il loro contributo per salvare gli animali e per assicurare la sopravvivenza al Circo Romina Orfei. In molti si sono uniti a tutti loro ed hanno contribuito a salvare un’attività, un lavoro, una tradizione.

Il giorno di Pasquetta, lunedì 13 marzo 2020 alle ore 17:00 gli artisti del circo Romina Orfei hanno effettuato uno spettacolo di ringraziamento per tutti coloro che li hanno aiutati. Lo spettacolo è stato trasmesso tramite live streaming web alla pagina Facebook: https://www.facebook.com/circorominaorfei/ . In tutti questi 100 giorni molti uomini di buona volontà si sono adoperati per far arrivare aiuti, derrate alimentari per gli artisti, fieno e mangimi per gli animali.

Ora, con la ri-partenza prevista dall’ultimo DPCM anche il Circo Romina Orfei cerca di ripartire. Infatti, ripartiranno i loro spettacoli proprio da dove sono terminati. A San Nicola la Strada, dal 15 al 21 giugno 2020 in Via Alessandro Pertini, ripartiranno gli spettacoli e la direzione del Circo ha comunicato che per ringraziare tutta la popolazione per la solidarietà presenteranno gli show ad un prezzo popolare tutti a 5 euro sia per adulti che per bambini con orari: 19:00 & 21:15.

Inoltre, per tutte le persone che li hanno aiutato lunedì 15 giugno 2020 l’ingresso sarà completamente offerto dal Circo. Dal Circo fanno sapere che saranno adottati tutti i protocolli richiesti per l’emergenza Covid-19, come: Obbligo di mascherina, posti distanziati e limitati, dispenser igienizzanti, percorsi obbligatori.

Possibilità di prevendita online su CIRCUSTICKETS, lo spettacolo sarà svolto in massima SICUREZZA. È gradita la prenotazione anche su WhatsApp al 3421468330. Visita allo zoo aperta tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00