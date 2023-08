Ripescaggio ufficiale, Casertana in serie C, Santillo (M5S): Caserta piazza importante, calcio è sport di tutti*

Caserta, mercoledì 30 agosto 2023. “Accolgo con grande soddisfazione il ritorno ufficiale della Casertana in Serie C, dopo che è stato rigettato dal Consiglio di Stato il ricorso della Reggina. I rossoblù sono ripescati e saranno inseriti nel girone C. Si tratta di una bella notizia per tutta la città di Caserta, da sempre una piazza molto importante del calcio campano, che merita di rimanere stabilmente nel calcio professionistico. Il calcio è lo sport di tutti e non conosce barriere sociali e culturali.” Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati.