Caserta.Sono ripresi i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio Pinto, in particolare quelli relativi al completamento della piazza su viale Medaglie d’Oro. Al momento è in corso la realizzazione di tre opere di recinzione in cemento armato. Si proseguirà poi con le pavimentazioni, le aiuole, l’arredo urbano, l’impianto di illuminazione, i cancelli e la contestuale demolizione di quello che resta del vecchio muro su viale Medaglie d’Oro.