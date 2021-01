PIEDIMONTE MATESE – Sembra essersi ripreso l’uomo che la settimana scorsa è stato coinvolto in un incidente e fu ricoverato all’ospedale di Piedimonte Matese. Ripercorrendo brevemente l’accaduto, il 40enne si schianta contro un camion fermo. Il tutto avviene in via Caso a Piedimonte Matese. L’uomo si stava recando al lavoro quando, forse per distrazione, ha notato tardi il camion e non è riuscito ad evitare l’impatto.