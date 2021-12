Riqualificazione cimitero e villette. Pronta la gara per l’affidamento dei lavori

Maddaloni. Nella giornata di ieri sono state pubblicate le determine per l’indizione delle gare per la riqualificazione di alcuni spazi pubblici cittadini e i lavori al cimitero di Maddaloni, in particolare la messa in messa in sicurezza del Corpo di Cristo e il rifacimento dei viali. Per quanto concerne la riqualificazione degli spazi si partirà dalla pista podistica via De Curtis, la villetta di via San Giovanni, la villetta di via Starzalunga e la piazzetta di via Belvedere.

L’assessore Liccardo ha aggiunto poi, che, nel prossimo bilancio, si continuerà con il cimitero proseguendo con il rifacimento dei vialetti e procedendo alla perizia e successivi lavori al Cappellone pluripiano per risolvere il problema degli allagamenti . La spesa totale prevista per il cimitero è di circa 400.000€.

Si passerà poi a completare la villetta di via San Giovanni e e si opererà sulla villetta di via Carmignano.

In questo modo dal 2019 al 2023 tutti gli spazi pubblici avranno gli attesi interventi.